横浜発ギフトスイーツ「横浜バニラ」事業を展開予定のYX factoryは、「横浜バニラ」ブランドの第一弾商品として、「塩バニラフィナンシェ(以下本商品)」を発表した。『横浜バニラ』ブランドの第一弾商品となる「塩バニラフィナンシェ」同商品は、横浜で生まれ育った同社代表の郄橋が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツ。郄橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイー