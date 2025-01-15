建設業界の人手不足解決へ新たな一手となるかもしれません。プラモデル感覚で自らの手で建てる住宅キットを開発したベンチャー企業を取材しました。【画像】完成した40平方メートルの平屋かかった費用は？■女性でもOK耐震性もクリア「（家作りは）めちゃくちゃ楽しいですね」と話すのは、現在、愛知県岡崎市に念願の我が家を建築中の村瀬航平さんと西山ののかさんの2人です。西山さん「自分たちで手をかけて工夫したりと