[１４日ロイター] - インド自動車工業会（ＳＩＡＭ）が１４日発表した統計によると、２０２４年の乗用車のディーラー向け販売台数は前年比４．２％増となり、４年ぶりの低い伸びにとどまった。高インフレの中で、新車需要が冷え込んだ。小型車、セダン、スポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）を含む乗用車の販売台数は、２３年の４１１万台から２４年は４２７万台に増え、過去最高を記録した。ただ、小型車の販売台数は、価格が