伊東市は1月25日・26日に「第31回伊東温泉めちゃくちゃ市」を、松川藤の広場で開催する。時間は、25日が9:00〜16:00、26日が9:00〜15:00。めちゃくちゃ市開催時の様子同イベントは、採れたて野菜、特産品の干物、地元銘菓などを"めちゃくちゃに安い"値段で買うことができる大物産市。採れたて野菜、特産品の干物、地元銘菓などが並ぶステージイベントでは、特大ひものや伊東温泉ペア宿泊券などの出展を予定している。また、来場