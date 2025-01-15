【ポケモンセンターヒロシマ】 4月ごろ 移転予定 場所：広島駅北口 ekie 2階 ポケモンは1月15日、グッズショップ「ポケモンセンターヒロシマ」を広島駅北口「ekie」2階へ移転すると発表した。3月下旬をもって現店舗での営業を終了し、4月ごろにリニューアルオープン予定。 現在の「ポケモンセンターヒロシマ」はそごう広島