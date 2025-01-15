ポップコーンフレーバーが新しい！「マテス ファンタジートリュフ ポップコーン」バレンタインに向けてチョコレートの季節が到来！2025年、「成城石井」のテーマは豊富な味のバリエーション。トリュフやプラリーヌ（チョコレートのなかにフィリングを詰めたもの）、ドライフルーツやナッツ入りなど、さまざまなチョコレートが登場しています。 さて、バイヤーおすすめの1つ目は「マテス ファンタジートリュフ ポップコーン」170g