俳優の山本耕史（48歳）が、1月14日に放送されたバラエティ番組「新ドラマ人気番組対抗クイズ！ドレミファドン新春の祭典3時間SP」（フジテレビ系）に出演。レミオロメンの名曲「3月9日」のMVに出演していた妻の堀北真希さんの映像に「ちょっと特別感がありますね」と語った。番組の中で、レミオロメンの「3月9日」のMVが紹介され、歌のタイトルを問う問題が出題された。1月21日スタートの連続ドラマ「アイシー〜瞬間記憶捜査