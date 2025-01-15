吉本新喜劇が誇る美人女優の小寺真理が14日、ブログを更新し体重計の写真をアップし、現在の体重が51・5キロで、再度ダイエットに挑んでいることを明かした。 【ビフォーアフター写真】だ、誰だ！？スパッツの上にお腹のお肉がぼよよ～ん→美腹筋 小寺は3日前のブログで「２年前、気づけば60キロオーバー。びっくりするほどパンパン」になってていたが、同じ吉本新喜劇の座員で、パーソ