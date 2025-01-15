ユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」が、「カップ麺人気ランキング」の結果を紹介しています。今回のランキングは、1月8日時点で3391人の票をもとに作成。3位は、日清食品「日清のどん兵衛 きつねうどん」でした。投票者からは「お揚げからしみ出るスープが甘くてうまい」「一つ食べたあと二つ目を食べたくなる」などのコメントが寄せられたということです。2位は、日清食品「カップヌードル シーフード