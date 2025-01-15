2025年1月19日(日)午前10時より、JR青森駅東口ビル4階あおもり縄文ステーションじょもじょもにて、青森県在住のアーティストGOMA制作の「青森の縄文」をモチーフにした作品を公開します。 アーティストGOMA制作の展示作品公開 日時：2025年1月19日(日)10:00〜場所：あおもり縄文ステーションじょもじょも(JR青森駅東口ビル4階)・アーティストGOMA氏によるライブアートイベント2025年1月19日(日)11:00〜16:00場所：