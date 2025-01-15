俳優の松坂桃李が主演を務める、TBS系日曜劇場『御上先生』（毎週日曜後9：00）が19日にスタートする。今回は、花岡すみれが演じる遠田祥子を紹介する。【写真多数】松坂桃李、吉岡里帆、生徒29人…超豪華キャスト陣を一挙紹介！完全オリジナルストーリーで送る本作は、子供が生きる「学校」、大人がもがく「省庁」という一見別次元にあるこの2つを中心に物語は展開していく。未来を夢見る子供たちが汚い大人たちの権力によ