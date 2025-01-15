俳優の木ノ本嶺浩さんが自身のＸで第一子が産まれたことを明かしました。 【写真を見る】俳優・木ノ本嶺浩さん「新しい家族を授かりました」第一子誕生を自身のＸで報告2023年11月に結婚を公表木ノ本さんは「ご報告です。応援してくださる皆様、ご関係者の皆様へ。」とＸにテキストを投稿し、文面の接写を掲載しました。文面では「私事ではございますが、昨年末に新しい家族を授かりました。」「家族も増え父親として気持ち