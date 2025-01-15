R32・R33・R34が目白押し！ 激レアなスカイラインGT-Rとは今年も2025年1月10日から12日に開催された「東京オートサロン」。様々なクルマが展示されたなかでGT-R専門店のCRAFT SPORTSは、レアな「スカイラインGT-R」などを複数台展示しました。GT-R専門店のCRAFT SPORTSは、レアな「スカイラインGT-R」などを複数台展示【画像】超カッコよかった！ 5億円「400R」の画像を見る！（29枚）群馬県にあるクラフトスポーツは、日産