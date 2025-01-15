JR西日本グループは、大阪・関西万博に向けて、駅施設での手荷物預かり機能を強化する。現在、大阪駅と新大阪駅では約4,000個の手荷物預かり機能を有しているものの、繁忙期には不足することがあることから、4月までに容量を最大約3,000個拡大する。大阪駅では、Crosta大阪の一時預かり所の保管スペースを拡張するほか、うめきた地下口に臨時一時預かり所を設置し、コインロッカーを増設することで、約1,600個の容量を追加確保する