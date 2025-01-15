〈美味しさ追求した春巻を投入、簡便調理･健康感テーマの商品も〉ニチレイフーズは10日、東京･築地の本社で2025年春季新商品発表会を開き、業務用冷凍食品では新商品9品･リニューアル品21品を、また業務用常温食品の新商品3品を発表した。滝英明執行役員業務用事業部長が説明した。今季のコンセプトとして、主力商品を磨き上げる「美味しさの追求」および、「業態課題･生活者ニーズへの対応」を掲げ、後者では利便性･健康感に配慮