ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン132がリリースされました。画面共有において、特定の要素だけを指定することが可能になったほか、AndroidにおいてファイルシステムAPIがサポートされたり、縦書きの際の文字方向の変更が可能になったりしています。New in Chrome 132  |  Blog  |  Chrome for Developershttps://developer.chrome.com/blog/new-in-chrome-132◆要素をキャプチャ