能登半島地震による災害関連死について石川県で新たに10人が認定を受けました。これで能登半島地震で亡くなった人は直接死を含め石川・新潟・富山の3県で515人となる見通しです。石川県は14日に開いた災害関連死の認定審査会で、申請のあった18件のうち10人を災害関連死に認定しました。内訳は輪島市で8人、能登町で2人となっており、生活環境の変化による負荷や停電、断水などによる体力の低下が主な原因となっています。また6人