ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は1月17日から、対象のセットメニューが300円引きになるクーポンを、公式アプリで配信する。【関連記事】バーガーキング「グリーンゴッデス マッシュルームワッパー」新発売、ミルキーで爽やかなサワークリーム「特製グリーンゴッデスソース」を使用、4種きのこのハンバーガーバーガーキングの“セット”は、ハンバーガーにプラス300円(以下税込)で、フレンチフライ(M)とドリンク(M)が付く