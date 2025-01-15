〈玄米食を手軽にスタート、米にはもっと可能性がある〉ミツハシ(三橋美幸会長/山口大輔社長)は15日、機能性表示食品の玄米「澄SUMU パックごはん」(160g、税別298円)を首都圏SMやECサイトで発売した。2023年4月に発売した「澄 SUMU」は日本発の米の機能性表示食品の玄米加工品で、ミツハシがパックご飯を発売するのは初めて。機能性表示食品の届出表示は「本品には米由来グルコシルセラミドが含まれています。米由来グルコシルセ