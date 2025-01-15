沖縄県警本部15日午前8時15分ごろ、沖縄県大宜味村の国道58号で、ダンプカーや軽乗用車など計3台が絡む事故があったと110番があった。県警によると、5人が病院に搬送され、軽乗用車を運転していた10代の男性2人が意識不明の重体、3人は軽傷という。県警や消防によると、10代男性3人が乗った軽乗用車が何らかの理由で対向車線にはみ出し、70代男性が運転していたダンプカーと正面衝突した。軽乗用車が追い越そうとしたとみられ