タレントの熊田曜子が、ビキニで温泉に入る色気満載の姿や、ハイレグ衣装のポールダンス動画など、グラビア撮影現場でのセクシーショットを披露した。【映像】街灯を使ってポールダンスする熊田曜子（動画あり）これまでにもInstagramで、真っ白なビキニ姿で様々なポーズを決める、イメージDVDの撮影風景や、雪が降る中でポールダンスをしている、写真集撮影中の様子などを公開している熊田。13日には、2024年11月22日に発売