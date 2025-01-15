タレントの中居正広さんを巡るトラブルについて、アメリカの投資ファンドがフジ・メディア・ホールディングスの取締役会に書簡を送り、第三者委員会の設置などを求めました。アメリカの投資ファンド、ダルトン・インベストメンツとその関連会社は14日、「中居さんのスキャンダルに関連する一連の出来事はエンターテインメント業界全体の問題だけでなくフジのコーポレートガバナンスの深刻な欠陥を露呈している」との見解を示し