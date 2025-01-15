菓子専門店「シャトレーゼ」は、全国の店舗で、節分向けスイーツの予約を受け付けている。鬼をイメージしたスイーツ、恵方巻ロールケーキなどを取りそろえる。販売期間は、1月31日から節分当日の2月2日まで。予約受付は店舗のみで行う(WEB予約は実施しない)。【あわせて読みたい】シャトレーゼ『いちごフェア』20種超のスイーツを発売、「濃い苺と白桃のモンブラン」「苺のレアチーズタルト」など、1月10日から順次開催〈シャトレ