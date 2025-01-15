BTSのV、JUNG KOOKやIVE・ウォニョンらのフェイクニュース動画を投稿して巨額の収益を得た韓国のユーチューバーが、億ウォン台の追徴金を払うことになった。【画像】BTS・V、日本で過激ファンに“髪を鷲掴み”される1月15日、仁川（インチョン）地裁・刑事11単独のキム・セッビョル判事は、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律上の名誉毀損と侮辱などの容疑で起訴されたYouTubeチャンネル「タルドク収容所」の運営者A