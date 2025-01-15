【モデルプレス＝2025/01/15】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が14日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露した。【写真】岡田紗佳「色気パワーアップ」と話題のイメチェン姿◆岡田紗佳、“復活ヘア”披露「またインナーカラー復活しました」とピンクのインナーカラーを取り入れたヘアスタイルを披露した岡田。「今までで一番色抜けた！嬉しい これからいろいろ楽しむぞ〜」と胸を弾ませている。この投