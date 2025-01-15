俳優山田裕貴（34）が15日、都内で「カレーハウスCoCo壱番屋山田裕貴監修新商品発表会」に出席した。山田は23年からアンバサダーを務めており、約1年半の開発期間をへて監修メニュー「塩豚角煮ジンジャーカレー」が完成。ルーの中にも隠し味のショウガを入れた自信作で「1年半寝かせたカレー。ようやく皆さんのもとへ届けられるということで、本当に本当にうれしい。作品を1個つくり終わった感覚に似てますね。劇場公開される