[モスクワ １４日 ロイター] - ロシアの首都モスクワの裁判所は１４日、米アルファベット傘下のグーグルに対し、過去の行政処分に従わなかったとして８０億ルーブル（７７９０万ドル）の罰金を科した。裁判所の広報部が通信アプリ「テレグラム」で明らかにした。具体的にどのような行政処分に違反したかは不明。ロシアはここ数年、政府が違法とみなすコンテンツを削除しなかったとして、複数の外国プラットフォームに通常４０