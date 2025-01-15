Liz Lee［北京１４日ロイター］ - 中国で１４日、春節（旧正月）に向けた旅行シーズンが正式に始まった。１年で最も人々の移動が活発化し、２月２２日のシーズン終了までに過去最高の延べ９０億人が国内を移動する見通しだ。２０２４年シーズンの移動人数は８４億人だった。今年の春節は１月２９日で、大半の人々は帰省して家族とともに伝統的な夕食で新年を祝う。１４日午前０時過ぎに首都北京を出発した列車を皮切りに、