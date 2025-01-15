1月13日に宮崎県で最大震度5弱を観測した地震が発生し、余震などへの警戒が必要な状況が続いています。日常的におうちでガスを使う方も多いと思いますが、震度5以上の地震が発生すると、「安全のためにガスメーターが作動してガスを遮断する」場合があるのだそう。リンナイ株式会社「RinnaiRelax」の公式Xアカウント（@Rinnai_Relax）が、そんな時の「ガス機器の復帰方法」について詳しく解説しています。【写真】阪神・淡路大震災