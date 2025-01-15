近畿地方では、明日16日(木)の通勤通学の時間帯、北部中心に雪が降るでしょう。山沿いでは積雪が増えるおそれがあります。ただ、厳しい寒さはおおむね19日(日)朝までで、その後は平年よりも気温の高い日が多い見込みです。今日15日の午後は気温が急降下今日15日(水)は西高東低の冬型の気圧配置となり、近畿地方には次第に寒気が流れ込む見込みです。最高気温はおおむね平年並みですが、このあと夜にかけてぐんぐん気温が下がるでし