大河ドラマ『べらぼう』予告横浜流星さん主演で、2025年放送予定の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。第2回「嗚呼(ああ)御江戸」が1月12日に放送。その最後に流れた第3回「千客万来『一目千本』」の予告が話題になっています。＊以下、第2回「嗚呼(ああ)御江戸」の放送内容のネタバレを含みます。●「嗚呼(ああ)御江戸」あらすじ蔦屋重三郎（横浜流星さん）は吉原の案内本“吉原細見”で、吉原に客を呼び寄せ