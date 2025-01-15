メ～テレ（名古屋テレビ） 受験シーズンを迎え、受験生を狙った痴漢や盗撮の被害を防ごうと、警察が名古屋駅周辺で啓発活動を行いました。 近年SNSで、遅刻できない受験生の弱みに付け込み、入試当日の痴漢をあおる悪質な投稿が相次いでいます。 愛知県警は15日、名古屋駅や近くにある予備校で、痴漢や盗撮の被害防止対策が書かれたチラシや、受験に全力を尽くせるよう願いを込めた「安全祈願のお守り」を生徒