冬に食べたい定番料理といえば「鍋」。近年、コロナ禍やライフスタイルの変化によって「ひとり用の小鍋」がブームになっています。食事の時間がバラバラな家族、洗い物を減らしたい主婦・主夫など、小鍋生活へのニーズはさまざま。しかし、具材や味付けがワンパターンになりがち…と悩む方もいるのではないでしょうか？そこで今回は、料理家・小田真規子先生の著書『まいにち小鍋 毎日おいしい10分レシピ』から、家にある調味料で