Image: Shutterstock.com 16万年前、私の先祖も眺めたのでしょうか。澄んだ空気にきらめく星々…冬の夜空は素敵ですよね。今後数日間は、16万年に1度しか見られない明るい彗星を観測できるかもしれません。2024年4月にNASAの小惑星地球衝突最終警告システムによって発見された非周期彗星のアトラス彗星（C/2024 G3）が13日月曜日、太陽に最も近い地点（近日点）に到達。これから1月下旬にか