音楽評論家・作詞家として、60年以上にわたって活躍し続けている湯川れい子さん。美容家・タレントとしてお茶の間に笑顔を届けるIKKOさん。自分自身がハッピーでいるために、人とお金にどう向き合っているのでしょうか（構成：丸山あかね撮影：富田眞光）【写真】深い紫の着物に金髪が映えるIKKOさん* * * * * * *メソメソなんてしていられないIKKOお目にかかれて光栄です。私は小さな頃からテレビっ子で、なかでも歌謡番組に