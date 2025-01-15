マリさんの愛猫・ベレンが永眠しました。「テルマエ・ロマエ」が単行本として刊行されたタイミングでやってきたベレンは、多忙を極めるマリさんをいつも思慮深そうな瞳で見つめていたそうで――。（文・写真＝ヤマザキマリ）【写真】マリさん撮影、愛猫のベレン* * * * * * *ベレンとの別れ15年間、私の人生に連れ添ってくれた猫のベレンが永眠した。8月半ばに体調を崩し、獣医のもとに担ぎ込んで以来数日おきの点滴を続けていたが