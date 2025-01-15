初場所は波乱含みの幕開けとなった。背水の陣で土俵に上がった横綱・照ノ富士だったが、初日はわずか1秒で敗れた。念願の大銀杏を結っての最初の一番で大関・大の里にも黒星がついた。綱取りに挑む大関・琴櫻は2日目と3日目に連敗。初日から3連勝を決めたのはもうひとりの綱取りとなる大関・豊昇龍だけだった。【写真】溜席の着物美人が初場所の向正面に登場。土俵際の攻防に熱視線を注ぐ。真っ赤な洋服のデヴィ夫人の姿もNHK