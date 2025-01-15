香港メディアの亜洲週刊はこのほど、2025年には東南アジア各国の経済がさらに発展すると論じる記事を発表した。人口が多くしかも若い世代が多いことも有利な点の一つで、さらに中国その他の国の企業が拠点設立のための投資を行うことも、経済成長を後押しするという。以下は、同記事の主要部分に日本人読者向けに若干の情報を追加することも含めて再構成したものだ。東南アジアの経済は24年にも活況を見せた。欧州では多くの国の経