「私には羨ましい限りです」とファンの声女優でモデルの長谷川京子(46)がインスタグラムを更新。一緒に過ごしたお父さん方を羨む声と母親として全力で臨んだ姿に賞賛の声が上がっている。長谷川は「子供の部活の親子大会に参加させていただいた。ずぶの素人のわたしがバレーボールに参加し、お父さまの中で一緒に試合をさせてもらった」と、ピース写真の自撮り写真を添えて親子行事に参加したことを報告。続けて「自分が思う