音楽評論家・作詞家として、60年以上にわたって活躍し続けている湯川れい子さん。美容家・タレントとしてお茶の間に笑顔を届けるIKKOさん。自分自身がハッピーでいるために、人とお金にどう向き合っているのでしょうか（構成：丸山あかね撮影：富田眞光）【写真】1本100円！？湯川さんのトレードマークは美容院いらず* * * * * * *＜前編よりつづく＞一夜にして6億円の負債を抱えて湯川お話ししていて、IKKOさんと私は正反対だ