【トヨタGR】傷だらけの80スープラ トヨタ スープラ（ニュルブルクリンク訓練車）｜Toyota Supra トヨタTGRブースは「ニュルブルクリンクでのクルマづくり」をテーマに、さまざまな開発車両やレースモデルが展示されていた。その中で気になったのはちょっと古いノーマル「80スープラ」だ。聞けばこのスープラ、モリゾウことトヨタの豊田章雄会長が社長時代に自分のドライビン