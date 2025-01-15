日本製鉄によるUSスチールの買収をめぐって新たな展開です。「日本は悪だ」「この身の程知らずが」アメリカの鉄鋼大手トップから飛び出た“暴言”、一体なぜ？【写真を見る】“暴言”をはいたアメリカの鉄鋼大手のローレンコ・ゴンカルベスCEO「日本は悪」「寄生虫」米企業トップ“暴言”クリーブランド・クリフスローレンコ・ゴンカルベスCEO「日本は悪だ。寄生虫め。日本よ、気づけ！」国旗を掴み、声高に日本を非難したのは、