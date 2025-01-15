タレントの藤本美貴（39）が、「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」（3月7日公開）でゲスト声優を務める。この記事の写真を見る同作は「映画ドラえもん」シリーズ45周年記念作品。絵に描かれた壮大な中世ヨーロッパを舞台に、ドラえもんたちが“絵の世界”に飛び込み大冒険を繰り広げる。藤本が演じるのは、絵の中の世界・アートリア公国の王妃。4年前から行方をくらまし、神隠しにあったとされる娘を探し続ける心優しき母親だ。