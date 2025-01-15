「杏樹」「たっくん」と互いを呼び合いながら…俳優･木村拓哉が往年の人気ドラマで共演した女優と交わした手紙が公開され、反響を呼んでいる。木村は、ラジオ番組「オールナイトニッポン MUSIC10」(ニッポン放送)に14日にゲスト出演した。青春ドラマ「あすなろ白書」(1993年、フジテレビ)、「若者のすべて」(94年、フジテレビ)で共演して以来の親交のある女優･ 鈴木杏樹と軽妙なトークを繰り広げた。放送後、番組スタッフが