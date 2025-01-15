2025年1月の新作5品まとめ(1月14日発売予定)本記事ではミニストップで1月14日より購入できるおにぎりやパン、スイーツなどの新作情報をご紹介。今週は、お得な本体価格シリーズの新メニューをはじめ、お手軽な量やお手頃価格で楽しめる新商品が多数登場しています。ミニストップ2025年1月の新商品まとめ本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいた