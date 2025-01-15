俳優の山田裕貴（34）が15日、都内で行われた『カレーハウスCoCo壱番屋 山田裕貴監修 新商品発表会』に出席。自身が監修を務めた渾身の新メニューについて、メニュー開発のエピソードを語った。【全身ショット】バーガンディのジャケットにハイネック姿で決めた山田裕貴子どもの頃からココイチの熱狂的なファンで、アンバサダーを務める。自身が監修を務めた新メニュー「塩豚角煮ジンジャーカレー」は、17日から全国のCoCo壱番