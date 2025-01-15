やめちゃうと案外楽ですもしも好きな芸能人が来たら引かれちゃう！家の片付けに目覚めた女子高生不要だと感じたら捨てずにはいられない「捨て変態」こと、ゆるりまいさん。でもそのルーツは、片付けられない母とモノを捨てられない祖母と暮らしていた実家・汚家（おうち）にあるそう。モノで溢れる家へのコンプレックスから、とことんモノを持ちたくないミニマリストへと変貌したゆるりさんの片付けエピソードを４コマ漫画でご紹介