和歌山県白浜町では、警察官が南海トラフ巨大地震を想定した救助の訓練を行いました。救助訓練は、紀伊半島沖を震源とする南海トラフ巨大地震が起きたという想定で行われ、白浜警察署の署員約１５人が参加しました。南海トラフ巨大地震が起きた場合、白浜町には１０ｍの津波が１４分で到達する想定となっていて、署員らは専用の機材で木材や鉄柱を切断するなど、救助の手順について確認していました。（白浜警察署栗栖正