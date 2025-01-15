昨年７月の東京都知事選で次点だった石丸伸二・前広島県安芸高田市長（４２）は１５日、都内で記者会見を開き、今夏の都議選（定数１２７）に向け、地域政党「再生の道」の設立を発表した。全４２選挙区の擁立を目指し、候補者を公募する。石丸氏によると、候補者公募にあたっては「即戦力となる人材を求める」とし、２期８年までの任期制限をかけることを条件とする。自身は立候補しないという。石丸氏は「広く国民の政治参加