◆第７２回日経新春杯・Ｇ２（１月１９日、中京競馬場・芝２２００メートル）＝１月１５日、栗東トレセン昨年の菊花賞４着でショウナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）は坂路を５５秒１―１１秒８。ラストまで力強く伸び続けた。昨年末の有馬記念は賞金不足で除外となったが、早めに目標を切り替えて調整を進めてきた。「順調にメニューを消化して、今日もいい動きでした」と鮫島克駿騎手も満足そうにうなずい